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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %34,8 düştü

Pazartesi, 23 Ocak 2023 11:51:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %34,8 ve yıllık %54 düşüşle 71.116 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %35,3 ve yıllık %68,9 düşüşle 47,98 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde sıcak rulo sac ihracatı yıllık %34,8 düşerek 1,38 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %34,8 düşüşle 1,23 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 280.937 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı, Türkiye’den 223.839 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye’nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

İtalya

280.937

576.379

-51,26

16.843

49.694

-66,11

Mısır

223.839

62.775

256,57

4.599

12.086

-61,95

Bulgaristan

118.698

47.231

151,31

-

2.348

-

Yunanistan

106.354

84.863

25,32

3.624

5.092

-28,83

Tunus

80.204

64.891

23,6

-

5.277

-

Cezayir

73.306

33.642

117,9

-

2.857

-

Belçika

61.666

160.952

-61,69

13.786

23.605

-41,6

Arnavutluk

51.790

17.498

195,98

5.611

2.775

102,2

Lübnan

46.641

7.213

546,62

8.127

703

1056,05

Fas

43.733

23.361

87,21

313

4.497

-93,04

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Sac sıcak rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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