Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %34,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %34,8 ve yıllık %54 düşüşle 71.116 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %35,3 ve yıllık %68,9 düşüşle 47,98 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Kasım döneminde sıcak rulo sac ihracatı yıllık %34,8 düşerek 1,38 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %34,8 düşüşle 1,23 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 280.937 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı, Türkiye’den 223.839 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden Mısır takip etti.
Türkiye’nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2022
|
Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
280.937
|
576.379
|
-51,26
|
16.843
|
49.694
|
-66,11
|
Mısır
|
223.839
|
62.775
|
256,57
|
4.599
|
12.086
|
-61,95
|
Bulgaristan
|
118.698
|
47.231
|
151,31
|
-
|
2.348
|
-
|
Yunanistan
|
106.354
|
84.863
|
25,32
|
3.624
|
5.092
|
-28,83
|
Tunus
|
80.204
|
64.891
|
23,6
|
-
|
5.277
|
-
|
Cezayir
|
73.306
|
33.642
|
117,9
|
-
|
2.857
|
-
|
Belçika
|
61.666
|
160.952
|
-61,69
|
13.786
|
23.605
|
-41,6
|
Arnavutluk
|
51.790
|
17.498
|
195,98
|
5.611
|
2.775
|
102,2
|
Lübnan
|
46.641
|
7.213
|
546,62
|
8.127
|
703
|
1056,05
|
Fas
|
43.733
|
23.361
|
87,21
|
313
|
4.497
|
-93,04
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: