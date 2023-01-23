Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %34,8 düştü

Pazartesi, 23 Ocak 2023 11:51:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %34,8 ve yıllık %54 düşüşle 71.116 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %35,3 ve yıllık %68,9 düşüşle 47,98 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde sıcak rulo sac ihracatı yıllık %34,8 düşerek 1,38 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %34,8 düşüşle 1,23 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 280.937 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı, Türkiye’den 223.839 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye’nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Kasım 2022 Kasım 2021 Yıllık değişim (%) İtalya 280.937 576.379 -51,26 16.843 49.694 -66,11 Mısır 223.839 62.775 256,57 4.599 12.086 -61,95 Bulgaristan 118.698 47.231 151,31 - 2.348 - Yunanistan 106.354 84.863 25,32 3.624 5.092 -28,83 Tunus 80.204 64.891 23,6 - 5.277 - Cezayir 73.306 33.642 117,9 - 2.857 - Belçika 61.666 160.952 -61,69 13.786 23.605 -41,6 Arnavutluk 51.790 17.498 195,98 5.611 2.775 102,2 Lübnan 46.641 7.213 546,62 8.127 703 1056,05 Fas 43.733 23.361 87,21 313 4.497 -93,04

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: