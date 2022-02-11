Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı 2021 yılında %7,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %82,6 ve yıllık %26,5 artışla 282.487 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayına kıyasla %72,8 ve yıllık bazda %121,8 artışla 266,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2021 yılında Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %7,4 düşerek 2,4 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %78,6 artarak 2,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Aynı yıl Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %28,3 düşüşle 643.577 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 405.012 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.
Türkiye'nin 2021 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Aralık 2021
|
Ocak-Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2021
|
Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
643.577
|
897.995
|
-28,33
|
67.196
|
71.294
|
-5,75
|
ABD
|
405.012
|
21.898
|
1749,54
|
62.902
|
10.672
|
489,41
|
İspanya
|
363.941
|
323.606
|
12,46
|
27.395
|
10.413
|
163,08
|
Belçika
|
164.357
|
72.490
|
126,73
|
3.406
|
5.314
|
-35,91
|
Mısır
|
130.554
|
357.345
|
-63,47
|
67.779
|
18.765
|
261,20
|
Portekiz
|
85.366
|
106.234
|
-19,64
|
16.563
|
39.734
|
-58,32
|
Yunanistan
|
85.114
|
86.164
|
-1,22
|
250
|
7.088
|
-96,47
|
Tunus
|
75.654
|
24.755
|
205,61
|
10.763
|
3.516
|
206,11
|
Kanada
|
72.986
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
47.273
|
152.409
|
-68,98
|
42
|
2.048
|
-97,95
2021 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: