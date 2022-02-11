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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı 2021 yılında %7,4 düştü

Cuma, 11 Şubat 2022 12:17:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %82,6 ve yıllık %26,5 artışla 282.487 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayına kıyasla %72,8 ve yıllık bazda %121,8 artışla 266,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %7,4 düşerek 2,4 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %78,6 artarak 2,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı yıl Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %28,3 düşüşle 643.577 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 405.012 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin 2021 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

643.577

897.995

-28,33

67.196

71.294

-5,75

ABD

405.012

21.898

1749,54

62.902

10.672

489,41

İspanya

363.941

323.606

12,46

27.395

10.413

163,08

Belçika

164.357

72.490

126,73

3.406

5.314

-35,91

Mısır

130.554

357.345

-63,47

67.779

18.765

261,20

Portekiz

85.366

106.234

-19,64

16.563

39.734

-58,32

Yunanistan

85.114

86.164

-1,22

250

7.088

-96,47

Tunus

75.654

24.755

205,61

10.763

3.516

206,11

Kanada

72.986

-

-

-

-

-

Bulgaristan

47.273

152.409

-68,98

42

2.048

-97,95

2021 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:

 


Etiketler: sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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