Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı 2021 yılında %7,4 düştü

Cuma, 11 Şubat 2022 12:17:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %82,6 ve yıllık %26,5 artışla 282.487 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayına kıyasla %72,8 ve yıllık bazda %121,8 artışla 266,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %7,4 düşerek 2,4 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %78,6 artarak 2,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı yıl Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %28,3 düşüşle 643.577 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 405.012 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti.

Türkiye'nin 2021 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 643.577 897.995 -28,33 67.196 71.294 -5,75 ABD 405.012 21.898 1749,54 62.902 10.672 489,41 İspanya 363.941 323.606 12,46 27.395 10.413 163,08 Belçika 164.357 72.490 126,73 3.406 5.314 -35,91 Mısır 130.554 357.345 -63,47 67.779 18.765 261,20 Portekiz 85.366 106.234 -19,64 16.563 39.734 -58,32 Yunanistan 85.114 86.164 -1,22 250 7.088 -96,47 Tunus 75.654 24.755 205,61 10.763 3.516 206,11 Kanada 72.986 - - - - - Bulgaristan 47.273 152.409 -68,98 42 2.048 -97,95

2021 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: