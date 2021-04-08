Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Şubat döneminde %96,9 arttı

Perşembe, 08 Nisan 2021 14:35:58 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %134,7 ve yıllık %228 artış kaydederek 407.789 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %138,1 ve yıllık %292,2 artışla 220,38 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %96,9 artışla 581.513 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %141,7 artışla 312,93 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 315.081 mt ile yıllık %57,97 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 137.573 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk iki ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 315.081 199.462 57,97 190.729 77.955 144,67 Ukrayna 137.573 77.353 77,85 109.766 40.627 170,18 Katar 48.000 - - 48.000 - - Umman 37.344 - - 37.344 - - Azerbaycan 14.032 - - 7.434 - - Arnavutluk 10.545 - - 4.793 - -

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: