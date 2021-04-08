﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Şubat döneminde %96,9 arttı

Perşembe, 08 Nisan 2021 14:35:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %134,7 ve yıllık %228 artış kaydederek 407.789 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %138,1 ve yıllık %292,2 artışla 220,38 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %96,9 artışla 581.513 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %141,7 artışla 312,93 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 315.081 mt ile yıllık %57,97 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 137.573 mt ile Ukrayna takip etti.           

Türkiye'nin yılın ilk iki ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

315.081

199.462

57,97

190.729

77.955

144,67

Ukrayna

137.573

77.353

77,85

109.766

40.627

170,18

Katar

48.000

-

-

48.000

-

-

Umman

37.344

-

-

37.344

-

-

Azerbaycan

14.032

-

-

7.434

-

-

Arnavutluk

10.545

-

-

4.793

-

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: kütük  yarı ürünler  Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08  Nis

Türkiye kütük ihracatına Çin’e yaptığı satışlarla tekrar başladı
07  Nis

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,3 azaldı
06  Nis

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %3,8 arttı
12  Mar

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %40,3 düştü
11  Mar

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak ayında %6,8 düştü