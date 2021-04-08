Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Şubat döneminde %96,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %134,7 ve yıllık %228 artış kaydederek 407.789 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %138,1 ve yıllık %292,2 artışla 220,38 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %96,9 artışla 581.513 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %141,7 artışla 312,93 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 315.081 mt ile yıllık %57,97 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 137.573 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk iki ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2021
|
Ocak-Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2021
|
Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
315.081
|
199.462
|
57,97
|
190.729
|
77.955
|
144,67
|
Ukrayna
|
137.573
|
77.353
|
77,85
|
109.766
|
40.627
|
170,18
|
Katar
|
48.000
|
-
|
-
|
48.000
|
-
|
-
|
Umman
|
37.344
|
-
|
-
|
37.344
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
14.032
|
-
|
-
|
7.434
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
10.545
|
-
|
-
|
4.793
|
-
|
-
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: