Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %1,6 arttı

Salı, 09 Mart 2021 14:24:39 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %111,8 ve yıllık %1,6 artış kaydederek 173.724 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %123,5 ve yıllık %26,3 artışla 92,55 milyon $ olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 124.351 mt ile yıllık %2,34 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 27.806 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2021 Ocak 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 124.351 121.508 2,34 Ukrayna 27.806 36.726 -24,29 Azerbaycan 6.599 - - Arnavutluk 5.752 - - Gürcistan 3.763 3.902 -3,56 İtalya 3.521 258 1264,73

Ocak ayında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: