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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %1,6 arttı

Salı, 09 Mart 2021 14:24:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %111,8 ve yıllık %1,6 artış kaydederek 173.724 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %123,5 ve yıllık %26,3 artışla 92,55 milyon $ olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 124.351 mt ile yıllık %2,34 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 27.806 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2021

Ocak 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

124.351

121.508

2,34

Ukrayna

27.806

36.726

-24,29

Azerbaycan

6.599

-

-

Arnavutluk

5.752

-

-

Gürcistan

3.763

3.902

-3,56

İtalya

3.521

258

1264,73

Ocak ayında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: çelik üretimi  yarı ürünler  ith/ihr istatistikleri  kütük  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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