Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %1,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %111,8 ve yıllık %1,6 artış kaydederek 173.724 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %123,5 ve yıllık %26,3 artışla 92,55 milyon $ olarak kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 124.351 mt ile yıllık %2,34 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 27.806 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
Ocak 2021
|
Ocak 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
124.351
|
121.508
|
2,34
|
Ukrayna
|
27.806
|
36.726
|
-24,29
|
Azerbaycan
|
6.599
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
5.752
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
3.763
|
3.902
|
-3,56
|
İtalya
|
3.521
|
258
|
1264,73
Ocak ayında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: