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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %34,8 arttı

Pazartesi, 06 Eylül 2021 13:40:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %13,5 düşüş ve yıllık %39,2 artışla 576.536 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %8,2 düşüş ve 2020 yılının Temmuz ayına göre de %128,7 artışla 390 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %34,8 artışla 4,21 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %88,3 artışla 2,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 582.468 mt ile yıllık %28,42 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 536.055 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 510.285 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2021

Ocak- Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2021

Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

582.468

453.550

28,42

80.461

86.299

-6,76

Singapur

536.055

234.242

128,85

53.920

50.190

7,43

Yemen

510.285

616.059

-17,17

65.524

64.242

2

Hong Kong

318.049

155.327

104,76

47.998

-

-

Peru

271.855

31.183

771,81

13.399

1.209

1008,27

Brezilya

197.783

137

-

27.634

-

-

ABD

153.440

298.004

-48,51

43.000

8.237

422,03

Irak

115.700

60.354

91,7

11.417

9.295

22,83

Kanada

107.710

28.077

283,62

29.575

8.788

236,54

Jamaika

106.608

77.367

37,8

28.069

13.601

106,37

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: çelik üretimi  inşaat demiri  Avrupa  Türkiye  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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