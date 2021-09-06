Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %34,8 arttı

Pazartesi, 06 Eylül 2021 13:40:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %13,5 düşüş ve yıllık %39,2 artışla 576.536 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %8,2 düşüş ve 2020 yılının Temmuz ayına göre de %128,7 artışla 390 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %34,8 artışla 4,21 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %88,3 artışla 2,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 582.468 mt ile yıllık %28,42 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 536.055 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 510.285 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2021 Ocak- Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Temmuz 2021 Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 582.468 453.550 28,42 80.461 86.299 -6,76 Singapur 536.055 234.242 128,85 53.920 50.190 7,43 Yemen 510.285 616.059 -17,17 65.524 64.242 2 Hong Kong 318.049 155.327 104,76 47.998 - - Peru 271.855 31.183 771,81 13.399 1.209 1008,27 Brezilya 197.783 137 - 27.634 - - ABD 153.440 298.004 -48,51 43.000 8.237 422,03 Irak 115.700 60.354 91,7 11.417 9.295 22,83 Kanada 107.710 28.077 283,62 29.575 8.788 236,54 Jamaika 106.608 77.367 37,8 28.069 13.601 106,37

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: