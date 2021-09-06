Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %34,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %13,5 düşüş ve yıllık %39,2 artışla 576.536 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %8,2 düşüş ve 2020 yılının Temmuz ayına göre de %128,7 artışla 390 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %34,8 artışla 4,21 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %88,3 artışla 2,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 582.468 mt ile yıllık %28,42 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 536.055 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 510.285 mt ithalat yapan Yemen takip etti.
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak- Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2021
|
Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
582.468
|
453.550
|
28,42
|
80.461
|
86.299
|
-6,76
|
Singapur
|
536.055
|
234.242
|
128,85
|
53.920
|
50.190
|
7,43
|
Yemen
|
510.285
|
616.059
|
-17,17
|
65.524
|
64.242
|
2
|
Hong Kong
|
318.049
|
155.327
|
104,76
|
47.998
|
-
|
-
|
Peru
|
271.855
|
31.183
|
771,81
|
13.399
|
1.209
|
1008,27
|
Brezilya
|
197.783
|
137
|
-
|
27.634
|
-
|
-
|
ABD
|
153.440
|
298.004
|
-48,51
|
43.000
|
8.237
|
422,03
|
Irak
|
115.700
|
60.354
|
91,7
|
11.417
|
9.295
|
22,83
|
Kanada
|
107.710
|
28.077
|
283,62
|
29.575
|
8.788
|
236,54
|
Jamaika
|
106.608
|
77.367
|
37,8
|
28.069
|
13.601
|
106,37
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: