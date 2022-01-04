Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %31,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %26,1 ve yıllık %24,8 düşüşle 462.688 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %25,9 düşüş ve 2020 yılının Kasım ayına göre %17,5 artışla 321,2 milyon $ oldu.
Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %31,6 artışla 6,63 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %94,7 artışla 4,19 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 1 milyon mt ile yıllık %20,6 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 842.612 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 643.230 mt ithalat yapan Singapur takip etti.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2021
|
Ocak-Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2021
|
Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
1.009.678
|
836.901
|
20,64
|
100.367
|
106.654
|
-5,89
|
Yemen
|
842.612
|
835.694
|
0,83
|
95.276
|
124.329
|
-23,37
|
Singapur
|
643.230
|
234.242
|
174,60
|
-
|
-
|
-
|
Hong Kong
|
427.388
|
532.886
|
-19,80
|
-
|
131.246
|
-
|
Peru
|
284.796
|
77.522
|
267,37
|
-
|
19.248
|
-
|
Brezilya
|
274.950
|
15.162
|
1713,42
|
-
|
-
|
-
|
Kanada
|
260.871
|
28.077
|
829,13
|
-
|
-
|
-
|
ABD
|
223.994
|
383.757
|
-41,63
|
-
|
3.631
|
-
|
Jamaika
|
178.084
|
113.661
|
56,68
|
8.324
|
-
|
-
|
Şili
|
176.939
|
28.905
|
512,14
|
10.000
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: