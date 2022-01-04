Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %31,6 arttı

Salı, 04 Ocak 2022 11:53:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %26,1 ve yıllık %24,8 düşüşle 462.688 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %25,9 düşüş ve 2020 yılının Kasım ayına göre %17,5 artışla 321,2 milyon $ oldu.





Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %31,6 artışla 6,63 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %94,7 artışla 4,19 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 1 milyon mt ile yıllık %20,6 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 842.612 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 643.230 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2021 Ocak-Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Kasım 2021 Kasım 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 1.009.678 836.901 20,64 100.367 106.654 -5,89 Yemen 842.612 835.694 0,83 95.276 124.329 -23,37 Singapur 643.230 234.242 174,60 - - - Hong Kong 427.388 532.886 -19,80 - 131.246 - Peru 284.796 77.522 267,37 - 19.248 - Brezilya 274.950 15.162 1713,42 - - - Kanada 260.871 28.077 829,13 - - - ABD 223.994 383.757 -41,63 - 3.631 - Jamaika 178.084 113.661 56,68 8.324 - - Şili 176.939 28.905 512,14 10.000 - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: