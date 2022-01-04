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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %31,6 arttı

Salı, 04 Ocak 2022 11:53:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %26,1 ve yıllık %24,8 düşüşle 462.688 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %25,9 düşüş ve 2020 yılının Kasım ayına göre %17,5 artışla 321,2 milyon $ oldu.


 

Öte yandan, geçen yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %31,6 artışla 6,63 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %94,7 artışla 4,19 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 1 milyon mt ile yıllık %20,6 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 842.612 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 643.230 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2021

Ocak-Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Kasım 2021

Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

1.009.678

836.901

20,64

100.367

106.654

-5,89

Yemen

842.612

835.694

0,83

95.276

124.329

-23,37

Singapur

643.230

234.242

174,60

-

-

-

Hong Kong

427.388

532.886

-19,80

-

131.246

-

Peru

284.796

77.522

267,37

-

19.248

-

Brezilya

274.950

15.162

1713,42

-

-

-

Kanada

260.871

28.077

829,13

-

-

-

ABD

223.994

383.757

-41,63

-

3.631

-

Jamaika

178.084

113.661

56,68

8.324

-

-

Şili

176.939

28.905

512,14

10.000

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: çelik üretimi  uzun ürünler  Türkiye  Avrupa  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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