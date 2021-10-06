﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %39,7 arttı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 15:19:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %9,4 ve yıllık %88,2 artışla 622.584 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %12,5 ve 2020 yılının Ağustos ayına göre de %211,9 artışla 433,4 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %39,7 artışla 4,83 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %99,6 artışla 2,92 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 697.442 mt ile yıllık %33,14 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 583.289 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 580.220 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2021

Ocak- Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2021

Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

697.442

523.839

33,14

116.560

70.288

65,83

Singapur

583.289

234.242

149,01

50.225

-

-

Yemen

580.220

677.039

-14,3

69.934

60.979

14,69

Hong Kong

373.514

206.964

80,47

55.465

51.636

7,42

Peru

271.855

31.183

771,81

-

-

-

Brezilya

219.676

137

-

23.041

-

-

ABD

163.279

322.062

-49,3

9.813

24.058

-59,21

Kanada

144.389

28.077

414,26

36.679

-

-

Irak

125.513

73.769

70,14

98.13

13.414

-

Jamaika

114.289

77.367

47,72

7.680

-

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

 


Etiketler: Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  uzun ürünler  inşaat demiri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Eyl

Uzun bir aradan sonra Türkiye’den ABD’ye filmaşin ve inşaat demiri satışı
24 Eyl

İçdaş’ın uzun mamul fiyatları dolar bazında sabit
20 Eyl

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları yükseldi
07 Eyl

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %101,4 arttı
07 Eyl

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %8 arttı