Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %39,7 arttı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 15:19:52 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %9,4 ve yıllık %88,2 artışla 622.584 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %12,5 ve 2020 yılının Ağustos ayına göre de %211,9 artışla 433,4 milyon $ oldu.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %39,7 artışla 4,83 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %99,6 artışla 2,92 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 697.442 mt ile yıllık %33,14 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 583.289 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 580.220 mt ithalat yapan Yemen takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2021 Ocak- Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Ağustos 2021 Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 697.442 523.839 33,14 116.560 70.288 65,83 Singapur 583.289 234.242 149,01 50.225 - - Yemen 580.220 677.039 -14,3 69.934 60.979 14,69 Hong Kong 373.514 206.964 80,47 55.465 51.636 7,42 Peru 271.855 31.183 771,81 - - - Brezilya 219.676 137 - 23.041 - - ABD 163.279 322.062 -49,3 9.813 24.058 -59,21 Kanada 144.389 28.077 414,26 36.679 - - Irak 125.513 73.769 70,14 98.13 13.414 - Jamaika 114.289 77.367 47,72 7.680 - -

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: