Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %39,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %9,4 ve yıllık %88,2 artışla 622.584 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %12,5 ve 2020 yılının Ağustos ayına göre de %211,9 artışla 433,4 milyon $ oldu.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %39,7 artışla 4,83 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %99,6 artışla 2,92 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 697.442 mt ile yıllık %33,14 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 583.289 mt inşaat demiri ithal eden Singapur ve 580.220 mt ithalat yapan Yemen takip etti.
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Ocak- Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2021
|
Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
697.442
|
523.839
|
33,14
|
116.560
|
70.288
|
65,83
|
Singapur
|
583.289
|
234.242
|
149,01
|
50.225
|
-
|
-
|
Yemen
|
580.220
|
677.039
|
-14,3
|
69.934
|
60.979
|
14,69
|
Hong Kong
|
373.514
|
206.964
|
80,47
|
55.465
|
51.636
|
7,42
|
Peru
|
271.855
|
31.183
|
771,81
|
-
|
-
|
-
|
Brezilya
|
219.676
|
137
|
-
|
23.041
|
-
|
-
|
ABD
|
163.279
|
322.062
|
-49,3
|
9.813
|
24.058
|
-59,21
|
Kanada
|
144.389
|
28.077
|
414,26
|
36.679
|
-
|
-
|
Irak
|
125.513
|
73.769
|
70,14
|
98.13
|
13.414
|
-
|
Jamaika
|
114.289
|
77.367
|
47,72
|
7.680
|
-
|
-
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: