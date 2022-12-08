Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %20,2 azaldı

Perşembe, 08 Aralık 2022 12:12:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %25,8 ve yıllık %40,4 düşüşle 373.159 mt oldu. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25 ve 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %41,5 düşüşle 253,38 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde inşaat demiri ihracatı yıllık %20,2 düşüşle 4,92 milyon mt olarak kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %6,2 düşüşle 3,63 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 864.951 mt ile yıllık %4,9 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, 602.308 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 341.255 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 864.951 909.311 -4,9 78.816 126.164 -37,5 Yemen 602.308 746.947 -19,4 64.065 87.356 -26,7 ABD 341.255 223.944 +52,4 10.236 16.455 -37,8 Kanada 240.734 260.870 -7,7 2.270 61.547 -96,3 Arnavutluk 203.916 96.894 +110,5 7.780 18.667 -58,3 Jamaika 160.938 169.760 -5,2 20.513 30.923 -33,7 Romanya 142.824 99.688 +43,3 - - - İngiltere 140.878 28.838 +388,5 10.546 7.316 +44,1 Senegal 137.073 152.821 -10,3 8.191 35.195 -76,7 Peru 128.644 284.796 -54,8 25.628 309 +91,7

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: