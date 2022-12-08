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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %20,2 azaldı

Perşembe, 08 Aralık 2022 12:12:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %25,8 ve yıllık %40,4 düşüşle 373.159 mt oldu. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25 ve 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %41,5 düşüşle 253,38 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde inşaat demiri ihracatı yıllık %20,2 düşüşle 4,92 milyon mt olarak kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %6,2 düşüşle 3,63 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 864.951 mt ile yıllık %4,9 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, 602.308 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 341.255 mt ithalat yapan ABD takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak-Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

864.951

909.311

-4,9

78.816

126.164

-37,5

Yemen

602.308

746.947

-19,4

64.065

87.356

-26,7

ABD

341.255

223.944

+52,4

10.236

16.455

-37,8

Kanada

240.734

260.870

-7,7

2.270

61.547

-96,3

Arnavutluk

203.916

96.894

+110,5

7.780

18.667

-58,3

Jamaika

160.938

169.760

-5,2

20.513

30.923

-33,7

Romanya

142.824

99.688

+43,3

-

-

-

İngiltere

140.878

28.838

+388,5

10.546

7.316

+44,1

Senegal

137.073

152.821

-10,3

8.191

35.195

-76,7

Peru

128.644

284.796

-54,8

25.628

309

+91,7

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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