Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %20,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %25,8 ve yıllık %40,4 düşüşle 373.159 mt oldu. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25 ve 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %41,5 düşüşle 253,38 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde inşaat demiri ihracatı yıllık %20,2 düşüşle 4,92 milyon mt olarak kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %6,2 düşüşle 3,63 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 864.951 mt ile yıllık %4,9 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, 602.308 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 341.255 mt ithalat yapan ABD takip etti.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2022
|
Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
864.951
|
909.311
|
-4,9
|
78.816
|
126.164
|
-37,5
|
Yemen
|
602.308
|
746.947
|
-19,4
|
64.065
|
87.356
|
-26,7
|
ABD
|
341.255
|
223.944
|
+52,4
|
10.236
|
16.455
|
-37,8
|
Kanada
|
240.734
|
260.870
|
-7,7
|
2.270
|
61.547
|
-96,3
|
Arnavutluk
|
203.916
|
96.894
|
+110,5
|
7.780
|
18.667
|
-58,3
|
Jamaika
|
160.938
|
169.760
|
-5,2
|
20.513
|
30.923
|
-33,7
|
Romanya
|
142.824
|
99.688
|
+43,3
|
-
|
-
|
-
|
İngiltere
|
140.878
|
28.838
|
+388,5
|
10.546
|
7.316
|
+44,1
|
Senegal
|
137.073
|
152.821
|
-10,3
|
8.191
|
35.195
|
-76,7
|
Peru
|
128.644
|
284.796
|
-54,8
|
25.628
|
309
|
+91,7
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: