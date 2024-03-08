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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %13,8 düştü

Cuma, 08 Mart 2024 13:29:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %20,8 ve yıllık %13,8 düşüşle 265.504 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %21,9 ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %23,2 düşüşle 155,05 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 72.497 mt ile yıllık %9,6 düşüş kaydeden Yemen oldu. Yemen’i, yıllık %1 düşüşle 32.501 mt inşaat demiri ithal eden ABD ve yıllık %320,4 artışla 21.051 mt ithalat yapan Arnavutluk takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

Yemen

72.497

80.210

-9,6

ABD

32.501

32.839

-1

Arnavutluk

21.051

5.007

+320,4

İsrail

19.736

67.141

-70,6

KKTC

10.618

8.461

+25,5

Senegal

9.467

310

+2953.9

Bosna-Hersek

8.599

-

-

İngiltere

7.500

-

-

Trinidad ve Tobago

6.932

4.442

+56.1

Romanya

6.628

4.999

+32,6

Ocak ayında Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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