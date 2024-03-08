Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %13,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %20,8 ve yıllık %13,8 düşüşle 265.504 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %21,9 ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %23,2 düşüşle 155,05 milyon $ oldu.
Aynı ayda Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 72.497 mt ile yıllık %9,6 düşüş kaydeden Yemen oldu. Yemen’i, yıllık %1 düşüşle 32.501 mt inşaat demiri ithal eden ABD ve yıllık %320,4 artışla 21.051 mt ithalat yapan Arnavutluk takip etti.
Ocak ayında Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
Ocak 2024
|
Ocak 2023
|
Yıllık değişim (%)
|
Yemen
|
72.497
|
80.210
|
-9,6
|
ABD
|
32.501
|
32.839
|
-1
|
Arnavutluk
|
21.051
|
5.007
|
+320,4
|
İsrail
|
19.736
|
67.141
|
-70,6
|
KKTC
|
10.618
|
8.461
|
+25,5
|
Senegal
|
9.467
|
310
|
+2953.9
|
Bosna-Hersek
|
8.599
|
-
|
-
|
İngiltere
|
7.500
|
-
|
-
|
Trinidad ve Tobago
|
6.932
|
4.442
|
+56.1
|
Romanya
|
6.628
|
4.999
|
+32,6
Ocak ayında Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: