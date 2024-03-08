Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %13,8 düştü

Cuma, 08 Mart 2024 13:29:15 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %20,8 ve yıllık %13,8 düşüşle 265.504 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %21,9 ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %23,2 düşüşle 155,05 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 72.497 mt ile yıllık %9,6 düşüş kaydeden Yemen oldu. Yemen’i, yıllık %1 düşüşle 32.501 mt inşaat demiri ithal eden ABD ve yıllık %320,4 artışla 21.051 mt ithalat yapan Arnavutluk takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) Yemen 72.497 80.210 -9,6 ABD 32.501 32.839 -1 Arnavutluk 21.051 5.007 +320,4 İsrail 19.736 67.141 -70,6 KKTC 10.618 8.461 +25,5 Senegal 9.467 310 +2953.9 Bosna-Hersek 8.599 - - İngiltere 7.500 - - Trinidad ve Tobago 6.932 4.442 +56.1 Romanya 6.628 4.999 +32,6

Ocak ayında Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: