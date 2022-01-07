Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %15,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %5,4 düşüş ve yıllık %20 artışla 112.477 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %10 düşüş ve yıllık bazda %87,6 artışla 87,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, aynı yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %15,3 artışla 1,32 milyar mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %84,3 artışla 955,63 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 252.571 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 147.838 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 124.152 mt alım yapan Brezilya takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2021
|
Ocak-Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2021
|
Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
252.571
|
310.368
|
-18,62
|
23.391
|
32.737
|
-28,55
|
Hollanda
|
147.838
|
60.079
|
146,07
|
-
|
79
|
-
|
Brezilya
|
124.152
|
79
|
-
|
133
|
-
|
-
|
Romanya
|
65.070
|
36.944
|
76,13
|
4
|
-
|
-
|
Avustralya
|
56.612
|
17.979
|
214,88
|
10.448
|
194
|
-
|
Fildişi
|
56.128
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İspanya
|
55.446
|
9.792
|
466,24
|
-
|
-
|
-
|
Belçika
|
51.885
|
505
|
-
|
27.060
|
11
|
-
|
Kanada
|
49.468
|
5.169
|
857,01
|
365
|
-
|
-
|
Peru
|
49.318
|
7.302
|
575,40
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: