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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %15,3 arttı

Cuma, 07 Ocak 2022 13:45:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %5,4 düşüş ve yıllık %20 artışla 112.477 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %10 düşüş ve yıllık bazda %87,6 artışla 87,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

Öte yandan, aynı yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %15,3 artışla 1,32 milyar mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %84,3 artışla 955,63 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 252.571 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 147.838 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 124.152 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2021

Ocak-Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Kasım 2021

Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

252.571

310.368

-18,62

23.391

32.737

-28,55

Hollanda     

147.838

60.079

146,07

-

79

-

Brezilya

124.152

79

-

133

-

-

Romanya

65.070

36.944

76,13

4

-

-

Avustralya

56.612

17.979

214,88

10.448

194

-

Fildişi

56.128

-

-

-

-

-

İspanya

55.446

9.792

466,24

-

-

-

Belçika

51.885

505

-

27.060

11

-

Kanada

49.468

5.169

857,01

365

-

-

Peru

49.318

7.302

575,40

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: uzun ürünler  filmaşin  Türkiye  çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


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