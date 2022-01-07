Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %15,3 arttı

Cuma, 07 Ocak 2022 13:45:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %5,4 düşüş ve yıllık %20 artışla 112.477 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %10 düşüş ve yıllık bazda %87,6 artışla 87,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, aynı yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %15,3 artışla 1,32 milyar mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %84,3 artışla 955,63 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 252.571 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 147.838 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 124.152 mt alım yapan Brezilya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2021 Ocak-Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Kasım 2021 Kasım 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 252.571 310.368 -18,62 23.391 32.737 -28,55 Hollanda 147.838 60.079 146,07 - 79 - Brezilya 124.152 79 - 133 - - Romanya 65.070 36.944 76,13 4 - - Avustralya 56.612 17.979 214,88 10.448 194 - Fildişi 56.128 - - - - - İspanya 55.446 9.792 466,24 - - - Belçika 51.885 505 - 27.060 11 - Kanada 49.468 5.169 857,01 365 - - Peru 49.318 7.302 575,40 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: