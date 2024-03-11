Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak ayında %52,2 arttı

Pazartesi, 11 Mart 2024 14:38:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %33,8 düşüş ve yıllık %52,2 artışla 69.984 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,8 düşüş ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %33,8 artışla 43,01 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 15.741 mt ile yıllık %301,9 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı, 7.858 mt filmaşin ithal eden Bosna-Hersek ve 7.028 mt ithalat yapan Senegal takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) Romanya 15.035 3.741 +301,9 Bosna-Hersek 7.858 - - Senegal 7.028 - - İsrail 6.855 22.093 -68,9 Belçika 4.265 - - İtalya 4.150 - - Bulgaristan 3.799 - - İspanya 3.718 2.950 +26,0 Avustralya 3.567 6.531 -45,4 Mısır 2.269 297 +663,9

Ocak ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: