Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak ayında %52,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %33,8 düşüş ve yıllık %52,2 artışla 69.984 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,8 düşüş ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %33,8 artışla 43,01 milyon $ oldu.
Aynı ayda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 15.741 mt ile yıllık %301,9 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı, 7.858 mt filmaşin ithal eden Bosna-Hersek ve 7.028 mt ithalat yapan Senegal takip etti.
Ocak ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
Ocak 2024
|
Ocak 2023
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
15.035
|
3.741
|
+301,9
|
Bosna-Hersek
|
7.858
|
-
|
-
|
Senegal
|
7.028
|
-
|
-
|
İsrail
|
6.855
|
22.093
|
-68,9
|
Belçika
|
4.265
|
-
|
-
|
İtalya
|
4.150
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
3.799
|
-
|
-
|
İspanya
|
3.718
|
2.950
|
+26,0
|
Avustralya
|
3.567
|
6.531
|
-45,4
|
Mısır
|
2.269
|
297
|
+663,9
Ocak ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: