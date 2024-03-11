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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak ayında %52,2 arttı

Pazartesi, 11 Mart 2024 14:38:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %33,8 düşüş ve yıllık %52,2 artışla 69.984 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,8 düşüş ve 2023 yılının Ocak ayına kıyasla %33,8 artışla 43,01 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 15.741 mt ile yıllık %301,9 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı, 7.858 mt filmaşin ithal eden Bosna-Hersek ve 7.028 mt ithalat yapan Senegal takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

Romanya

15.035

3.741

+301,9

Bosna-Hersek

7.858

-

-

Senegal

7.028

-

-

İsrail

6.855

22.093

-68,9

Belçika

4.265

-

-

İtalya

4.150

-

-

Bulgaristan

3.799

-

-

İspanya

3.718

2.950

+26,0

Avustralya

3.567

6.531

-45,4

Mısır

2.269

297

+663,9

Ocak ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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