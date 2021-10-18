﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %23,3 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 13:56:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %118,3 ve yıllık %49,9 artışla 161.494 oldu. Bu ihracatın değeri ise Temmuz ayına kıyasla %117,6 ve yıllık bazda %179,1 artışla 178,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %23,3 artarak 1,04 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %82,9 artarak 931,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 174.404 mt ile yıllık %14,5 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 158.260 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 104.075 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2021

Ocak- Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2021

Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Romanya

174.404

152.260

14,54

20.480

5.970

243,05

İngiltere

158.260

68.434

131,26

36.199

13.505

168,04

Irak

104.075

126.027

-17,42

6.717

22.137

-69,66

Belçika

96.177

64.862

48,28

15.320

10.188

50,37

İsrail

42.956

61.348

-29,98

6.742

8.700

-22,51

Almanya

41.131

33.121

24,18

10.374

3.458

200,00

İrlanda

38.187

14.934

155,71

6.290

1.652

280,75

İtalya

34.673

22.703

52,72

5.564

2.845

95,57

Gürcistan

29.833

44.891

-33,54

3.737

8.022

-53,42

Kanada

28.295

14.813

91,01

2.057

1.151

78,71

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Türkiye  çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12 Eki

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %40,2 arttı
11 Eki

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %20,7 düştü
08 Eki

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %100 arttı
06 Eki

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %39,7 arttı
04 Eki

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Eylül’de aylık %1,23 arttı