Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %23,3 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 13:56:56 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %118,3 ve yıllık %49,9 artışla 161.494 oldu. Bu ihracatın değeri ise Temmuz ayına kıyasla %117,6 ve yıllık bazda %179,1 artışla 178,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %23,3 artarak 1,04 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %82,9 artarak 931,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 174.404 mt ile yıllık %14,5 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 158.260 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 104.075 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Ağustos 2021 Ocak- Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Ağustos 2021 Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Romanya 174.404 152.260 14,54 20.480 5.970 243,05 İngiltere 158.260 68.434 131,26 36.199 13.505 168,04 Irak 104.075 126.027 -17,42 6.717 22.137 -69,66 Belçika 96.177 64.862 48,28 15.320 10.188 50,37 İsrail 42.956 61.348 -29,98 6.742 8.700 -22,51 Almanya 41.131 33.121 24,18 10.374 3.458 200,00 İrlanda 38.187 14.934 155,71 6.290 1.652 280,75 İtalya 34.673 22.703 52,72 5.564 2.845 95,57 Gürcistan 29.833 44.891 -33,54 3.737 8.022 -53,42 Kanada 28.295 14.813 91,01 2.057 1.151 78,71

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: