Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %23,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %118,3 ve yıllık %49,9 artışla 161.494 oldu. Bu ihracatın değeri ise Temmuz ayına kıyasla %117,6 ve yıllık bazda %179,1 artışla 178,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %23,3 artarak 1,04 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %82,9 artarak 931,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 174.404 mt ile yıllık %14,5 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 158.260 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 104.075 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk sekiz ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Ocak- Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2021
|
Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
174.404
|
152.260
|
14,54
|
20.480
|
5.970
|
243,05
|
İngiltere
|
158.260
|
68.434
|
131,26
|
36.199
|
13.505
|
168,04
|
Irak
|
104.075
|
126.027
|
-17,42
|
6.717
|
22.137
|
-69,66
|
Belçika
|
96.177
|
64.862
|
48,28
|
15.320
|
10.188
|
50,37
|
İsrail
|
42.956
|
61.348
|
-29,98
|
6.742
|
8.700
|
-22,51
|
Almanya
|
41.131
|
33.121
|
24,18
|
10.374
|
3.458
|
200,00
|
İrlanda
|
38.187
|
14.934
|
155,71
|
6.290
|
1.652
|
280,75
|
İtalya
|
34.673
|
22.703
|
52,72
|
5.564
|
2.845
|
95,57
|
Gürcistan
|
29.833
|
44.891
|
-33,54
|
3.737
|
8.022
|
-53,42
|
Kanada
|
28.295
|
14.813
|
91,01
|
2.057
|
1.151
|
78,71
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: