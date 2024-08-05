Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Temmuz ayında aylık %0,25 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %1,94, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %41,37 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %47,55 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,25 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %23,90 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %41,19 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,04 ve yıllık %33,22 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %54,97 arttı.