Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Nisan’da aylık %10,78 arttı

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 12:26:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Nisan ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Mart ayına göre %4,34, önceki yılın aynı ayına göre %35,17 ve on iki aylık ortalamaya göre %19,44 oranında artış gösterdi.

Nisan ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %10,78 ve önceki yılın Nisan ayına göre %71,71 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %36,34 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %5,45 ve yıllık %37,86 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi yaklaşık %24,19 arttı.