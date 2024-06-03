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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Mayıs ayında aylık %1,25 gevşedi

Pazartesi, 03 Haziran 2024 11:49:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %1,96, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %57,68 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %47,24 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,25 düşüş ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %47,93 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %40,74 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %0,69 ve yıllık %57,19 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %57,78 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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