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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Mart’ta aylık %1,90 arttı

Perşembe, 03 Nisan 2025 12:22:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1,88, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %23,50 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %35,23 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,90 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %7,14 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %23,90 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,79 ve yıllık %20,39 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %32,40 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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