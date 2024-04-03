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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Mart ayında aylık %3,29 arttı

Çarşamba, 03 Nisan 2024 11:19:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %3,29, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %51,47 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %45,28 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,95 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %51,62 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %34,58 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %3,53 ve yıllık %60,50 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %54,80 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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