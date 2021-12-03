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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Kasım’da aylık %10,75 arttı

Cuma, 03 Aralık 2021 11:15:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Kasım ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Ekim ayına göre %9,99, önceki yılın aynı ayına göre %54,62 ve on iki aylık ortalamaya göre %38,94 oranında artış gösterdi.

Kasım ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %10,75 ve önceki yılın Kasım ayına göre %97,13 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %82,47 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %9,96 ve yıllık %53,72 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %42,20 arttı.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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