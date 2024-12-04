 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’de...

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Kasım ayında aylık %0,34 artış kaydetti

Çarşamba, 04 Aralık 2024 10:33:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,66, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %38,01 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %42,60 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,34 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %23,86 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %36 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %0,70 ve yıllık %28,09 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %44,80 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Özgür Özsoy: Yapay zeka çelik sektöründe ciddi avantajlar sağlıyor

03 Ara | Çelik Haberler

Türk çelik üreticileri rekabet açısından sıkıntı yaşasa da 2025’e yönelik beklentiler olumlu

03 Ara | Çelik Haberler

Arthur D. Little: Türkiye yeşil geçiş sürecinde hurda tedarikini garantilemek için Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda ...

03 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları çoğunlukla gevşedi

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları düşüş gösterdi

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları 580$/mt’un altına indi

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını hafta başlarken aşağı çekti

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Erdemir 2024’ü 1,1 milyar $ yatırımla tamamlayacak

02 Ara | Çelik Haberler

Tosyalı Holding Baştuğ Metalurji’yi devraldı

02 Ara | Çelik Haberler

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları düştü

29 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis