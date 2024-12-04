Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Kasım ayında aylık %0,34 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,66, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %38,01 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %42,60 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,34 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %23,86 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %36 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %0,70 ve yıllık %28,09 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %44,80 arttı.