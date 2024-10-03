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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Eylül ayında aylık %1,83 yükseldi

Perşembe, 03 Ekim 2024 13:35:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,37, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %33,09 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %44,81 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,83 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %24,90 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %38,57 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,41 ve yıllık %32,43 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %49,91 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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