 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’de...

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ekim ayında aylık %2,33 yükseldi

Pazartesi, 04 Kasım 2024 10:36:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,29, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %32,24 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %43,93 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,33 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %26,01 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %37,50 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1 ve yıllık %30,09 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %47,39 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye gemi hurdası piyasasında genel fiyat aralığı bir üreticinin yaptığı düşüşe rağmen yatay

04 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları çoğunlukla değişmedi

04 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatı Eylül’de %4,8 arttı

01 Kas | Çelik Haberler

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları çoğunlukla gevşedi

31 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türk inşaat demiri üreticileri ihracatta zorlanıyor, iç piyasa durgun

31 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kütük alıcıları fiyatların düşürülmesi konusunda ısrarcı davranıyor

31 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çemtaş’ın net zararı Ocak-Eylül döneminde azaldı

31 Eki | Çelik Haberler

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatını tekrar yükseltti

31 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Erdemir pilot piroliz tesisini devreye aldı

31 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları farklı seyirler izledi

30 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis