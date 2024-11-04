Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ekim ayında aylık %2,33 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,29, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %32,24 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %43,93 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,33 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %26,01 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %37,50 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1 ve yıllık %30,09 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %47,39 arttı.