Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Aralık'ta aylık %0,18 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,63, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %36,17 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %41,10 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,18 ve 2023’ün Aralık ayına kıyasla %20,20 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %33,97 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %0,79 ve yıllık %25,33 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %41,95 arttı.