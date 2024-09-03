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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ağustos ayında aylık %0,27 yükseldi

Salı, 03 Eylül 2024 11:11:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,68, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %35,75 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %46,23 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,27 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %22,53 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %39,68 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,71 ve yıllık %31,91 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %52,30 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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