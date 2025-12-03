 |  Giriş 
Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2025’in Kasım ayında %1,63 arttı

Çarşamba, 03 Aralık 2025 15:21:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,84, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %27,23 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %25,37 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,63 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %19,06 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %14,72 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,09 ve yıllık %23,82 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %22,93 arttı.


