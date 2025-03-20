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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Şubat ayında aylık %1,89 yükseldi

Perşembe, 20 Mart 2025 10:33:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %2,05, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %20,08 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %34,95 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,89 ve yıllık %19,27 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %29,57 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,59 yükselirken, 2024’ün Şubat ayına kıyasla %19,71 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %36,15 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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