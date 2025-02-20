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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ocak ayında aylık %2,01 yükseldi

Perşembe, 20 Şubat 2025 11:19:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %2,01, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %20,47 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %38,26 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,74 ve yıllık %20,20 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %31,68 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2 yükselirken, 2024’ün Ocak ayına kıyasla %19,70 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %39,72 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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