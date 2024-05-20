Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Nisan ayında aylık %1,84 arttı

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 11:41:22 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %1,37, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %65,53 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %57,10 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,84 ve yıllık %50,54 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %40,85 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,72 yükselirken 2023’ün Mart ayına kıyasla %68,20 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %60,55 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.