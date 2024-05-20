﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Nisan ayında aylık %1,84 arttı

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 11:41:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %1,37, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %65,53 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %57,10 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,84 ve yıllık %50,54 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %40,85 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,72 yükselirken 2023’ün Mart ayına kıyasla %68,20 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %60,55 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de ithal kütük fiyatları zayıf talep ve yüksek arz sebebiyle 530$/mt CFR’ın altına indi

20 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Çoğu tedarikçi fiyat değişikliğine gitmedi fakat satışlar durgun

17 May | Yassı Ürünler ve Slab

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatlarını güncelledi

17 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Borçelik Bursa’da soğuk haddeleme ve galvanizleme tesisi kuracak

17 May | Çelik Haberler

Türkiye çelik sektörü yeni koşullara kısmen uyum sağladı, beklentiler belirsiz

17 May | Çelik Haberler

Habaş İzmir’de kuracağı sıcak haddehane tesisi için onay aldı

16 May | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları çoğunlukla gevşedi

15 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Erciyas Çelik Boru’nun satış geliri ilk çeyrekte %4,4 yükseldi

15 May | Çelik Haberler

Kardemir uzun bir aradan sonra inşaat demiri satışlarını açtı

15 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını yükseltti   

15 May | Uzun Ürünler ve Kütük