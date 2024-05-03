Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Nisan ayında aylık %1,34 arttı

Cuma, 03 Mayıs 2024 12:03:11 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %3,6, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %55,66 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %45,8 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,34 ve yıllık %50,15 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %37,6 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,03 yükselirken 2023’ün Mart ayına kıyasla %60,49 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %56,5 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.