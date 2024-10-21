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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Eylül ayında aylık %2,37 yükseldi

Pazartesi, 21 Ekim 2024 10:20:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,25, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %32,35 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %50,09 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %2,37 ve yıllık %28,11 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %38,77 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,24 yükselirken 2023’ün Eylül ayına kıyasla %23,37 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %52,45 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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