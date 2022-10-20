Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Eylül ayında aylık %0,30 arttı

Perşembe, 20 Ekim 2022 11:58:00 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla %0,67 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %117,04 arttı. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %95,77 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,30 ve yıllık %126,32 artış gösterdi. Bununla beraber, geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %127,71 arttı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,65 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %130,87 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %102,22 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.