Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ekim’de aylık %9,41 arttı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 10:41:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %7,93 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %32,96 artış gösterdi. YD-ÜFE son on iki ayda ortalama %35,36 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %9,41 ve yıllık %63,34 artış gösterdi. Ayrıca, geçtiğimiz on iki aylık dönemde, Türkiye ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %55,03 yükseldi.

Ekim ayında, makine ve teçhizat hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %7,62 ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %35,02 arttı. Söz konusu sektörde, yurt dışı üretici fiyatlarının geçtiğimiz on iki aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %38,20 olarak kaydedildi.