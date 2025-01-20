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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Aralık’ta aylık %0,91 yükseldi

Pazartesi, 20 Ocak 2025 11:59:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,91 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %23,50 artış gösterdi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %41,55 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,37 ve yıllık %21,16 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %33,62 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,86 artış kaydederken, 2023’ün Aralık ayına kıyasla %23,93 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %43,34 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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