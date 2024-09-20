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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ağustos ayında aylık %1,78 yükseldi

Cuma, 20 Eylül 2024 10:38:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2,95, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %28,67 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %52,55 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,78 ve yıllık %22,68 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %39,80 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,24 yükselirken 2023’ün Ağustos ayına kıyasla %31,83 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %54,57 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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