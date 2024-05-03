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Türkiye Gazze’de süregelen işgal nedeniyle İsrail ile ticareti durdurdu

Cuma, 03 Mayıs 2024 09:39:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ticaret Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’in Gazze şehrinde saldırılarına devam eden İsrail’e karşı alınan önlemlerin ikinci aşamasına geçerek ülke ile ithalat ve ihracat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıkladı. Söz konusu önlemlerin, İsrail Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar uygulanacağı bildirildi. 2023 yılında ülkeler arasındaki ticaretin değeri 6,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan işgal altındaki Filistin’in bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığı ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında çalışmalar yürütülüyor.

Nisan ayında İsrail'e karşı alınan önlemler hakkında bakanlık, "İsrail Gazze'de ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağını vurgulamamıza rağmen İsrail saldırgan tutumunu sürdürdü," ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bakanlık 9 Nisan tarihi itibarıyla İsrail’e inşaat demiri, filmaşin ve yassı çelik ürünleri başta olmak üzere çelik borular ile bağlantı parçaları, profil, demir çelikten inşaat malzemeleri, demir-çelik tel, çimento, uçak benzini ile jet yakıtı ve metal işleme makinaları dahil 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamıştı.


Etiketler: Türkiye İsrail Avrupa Ticaret 

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