Türkiye çelik sektöründe ABD’ye çelik ihracatının düşmesi endişesi var

Perşembe, 10 Şubat 2022 12:06:38 (GMT+3) | İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan habere göre ABD ve Japonya’nın 232. Madde vergilerinin kotaya tabi vergi sistemiyle değiştirilmesine yönelik yaptığı anlaşma, Türkiye çelik sektöründe ABD’ye ihracatın %80 oranında düşebileceği endişesi yarattı.

Çelik İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ABD’nin 2018 yılında getirdiği önlemle Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatının söz konusu yıla kadar kaydedilen yaklaşık 3 milyon mt’a kıyasla yaklaşık 300.000 mt’a gerilediğini ifade etti. 2021 yılında Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı 1,2 milyon mt’a ulaşırken, bu ihracatın değeri 1,23 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Dalbeler bu anlaşmayla Türkiye çelik sektörünün ABD pazarındaki rekabet gücünü Japonya’ya karşı kaybettiğini söyledi.

ABD İngiltere ile de anlaşmaya yönelik görüşmeler yapıyor, görüşmeler sonuca bağlanırsa verginin uygulandığı tek ülke Türkiye olacak.

Bu anlaşmanın Türkiye çelik sektörünün ihracatını olumsuz etkileyeceğini söyleyen Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan bu kararın aynı zamanda korumacılık önlemlerinin esnemesine de yol açabileceğini, önümüzdeki günlerde ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı vergiyi de kota sistemine çevirebileceğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 1 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek sistemle Japonya’dan ABD’ye yaklaşık 1,25 milyon mt çelik vergiye tabi olmadan ithal edilebilecek.