Türk yatırımcı Liepajas Metalurgs’da üretimi yeniden başlatacak

Çarşamba, 23 Haziran 2021 12:40:03 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Epaş Grubu’nun bir parçası olan Aslanlı Metalürji’nin Letonya merkezli çelik üreticisi KVV Liepajas Metalurgs’un tesisindeki üretimi yeniden başlatacağı bildiriliyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Aslanlı Metalürji, iki defa iflas eden Liepajas Metalurgs’u bu yıl satın alarak önümüzdeki beş yıl içinde şirkete 200 milyon € yatırım yapmayı ve ilk aşamada 500’e kadar kişiyi işe almayı taahhüt etti. Ancak yerel kaynaklar, yatırımcının planları henüz net olmadığından tesisin rekabet gücünün belirsiz olduğunu belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2018 yılında İngiltere merkezli British Steel şirketi satın almayı ve tesisteki ekipmanların yenileme çalışmaları için yaklaşık 60-75 milyon € yatırım yapmayı planlıyordu.

Aslanlı Metalürji, soğuk çekilmiş tel ve galvanizli tel dahil olmak üzere tel kaliteleri üretiyor. Liepajas Metalurgs’un ürün portföyü ise inşaat demiri ve haddelenmiş çelik içeriyor.