TÜDÖKSAD: Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş Türkiye’nin pik demir ithalatını etkiliyor

Cuma, 25 Mart 2022 15:50:31 (GMT+3) | İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna’daki pik demir üretim tesislerini Rusya tarafından bombalanması Türkiye metal döküm sektörünün pik demir tedarik sürecini sıkıntıya soktu. Pik demir fiyatları savaş nedeniyle oluşan teslimat gecikmelerinden dolayı iki hafta içerisinde %30 artışla 900$/mt seviyesine yükseldi. Türkiye metal döküm sektörü yıllık 1 milyon mt pik demir ithalatının yaklaşık %70’ini Ukrayna ve Rusya’dan gerçekleştiriyor.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Başkanı Umur Denizci, başlıca girdi mamul olan pik demir tedarikinde yaşanacak olası bir kesintinin metal döküm tesislerinin durmasına neden olabileceğini ifade etti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ukraynalı maden ve çelik üretim grubu Metinvest’in bağlı kuruluşu Azovstal’ın Rusya’nın Mariupol’a gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle büyük ölçüde zarar görmüştü. Umur Denizci başka tesisler de benzer bir durumla karşılaşırsa başta Avrupa olmak üzere küresel demir-çelik ticaretinin büyük zarar göreceğini belirtti.

Dernek alternatif pik demir üreticilerini araştırırken, Kardemir ve İsdemir’in yeniden pik demir üretimine başlamasını istedi. Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan gibi alternatif pik demir kaynakları olduğunu ancak lojistik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle kısa vadede bu kaynakların ilk tercih olmayacağını söyleyen TÜDÖKSAD başkanı, Türkiye’de bulunan tesislerin kapasitelerinin bir kısmını yeniden pik demir üretimine ayırması gerektiğini belirtti.