Tosyali Algerie Cezayir'in ilk kütük ihracatını gerçekleştirdi 

Salı, 09 Mart 2021 15:08:06 (GMT+3) | İstanbul

Cezayirli çelik üreticisi Tosyali Algerie, 31.550 mt çelik kütük ihraç ettiğini açıkladı. Bu, Cezayir'den yapılan ilk kütük ihracatı oldu.

Bethioua tesisinde üretilen kütük, şirketin Türkiye’deki bağlı kuruluşuna sevk ediliyor. Şirket ayrıca piyasa şartları uygun olursa diğer pazarlara da kütük ihraç etmeyi planlıyor. Türkiye’ye sırasıyla 8.700 mt ve 7.850 mt kütükten oluşan iki sevkiyat yapıldı. Toplam 15.000 mt seviyesindeki son kargo bu yılın Mart ayının sonunda sevk edilecek.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Cezayir’in en büyük ikinci çelik üreticisi Algeria Qatari Steel de kütük ihraç etmeyi planlıyor, ancak henüz bir bağlantı gerçekleştirilmedi. Şirket ayrıca doğrudan indirgenmiş demir tesisini faaliyete geçirdi.