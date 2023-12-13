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Thyssenkrupp slab döküm ünitesi ve sıcak şerit haddehanesi kurulumuna başladı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 14:08:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, thyssenkrupp’un Almanya’daki Bruckhausen tesisinde yürütülen slab döküm ünitesi ve sıcak şerit haddehanesi projesinde önemli bir adım atarak 4. No’lu sürekli döküm ünitesinin ve 4. No’lu sıcak şerit haddehanesinin ön kurulum aşamasına başladığını duyurdu.

Bruckhausen tesisinde yürütülen proje ile halihazırda bulunan döküm ve haddeleme hattı, yenilenmiş döküm ünitesi ve sıcak şerit haddehanesine ayrılacak. Entegre tesis otomotiv sektörü ile diğer büyüyen pazarların taleplerini karşılayamaz seviyeye gelmişti. Döküm ve haddeleme bölümlerinin ayrılması güçlü çelik kalitelerinin ve birinci kalite mamullerin etkili bir şekilde üretilmesini sağlayacak. Döküm-haddeleme hattının yenileme çalışmaları tamamlandığında yeni 3 No’lu çift bantlı sürekli döküm ünitesi 1 No’lu döküm ünitesinin yerini alacak.  

Thyssenkrupp’un COO’su Heike Denecke-Arnold, “Yenilenmiş tesisimiz ile piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yüksek mukavemetli, düşük toleranslı ve iyileştirilmiş yüzeylere sahip çelik üretimi yapabileceğiz. Müşterilerimiz de kazandığımız esneklikten ve genişleyen ürün portföyümüzden faydalanabilecek,” ifadelerini kullandı.  

Thyssenkrupp 2021 yılında Primetal Technologies’ten bir soğuk haddehane, sıcak şerit haddehanesi ve iki kalın slab sürekli döküm ünitesi kurmasını istemişti. Thyssenkrupp’un planlarının önemli parçaları olan bu ekipmanların kurulumunun 2025 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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