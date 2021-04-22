Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri ilk çeyrekte arttı

Perşembe, 22 Nisan 2021 12:25:23 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Mart ayında 878.997 mt seviyesinde, Ocak-Mart döneminde ise 2,49 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Mart ayında CSC’nin faaliyet geliri aylık %23 artışla 36,89 milyar NTD (1,31 milyar $) olurken, faaliyet kârı Şubat ayında kaydedilen 3,87 milyar NTD kâra kıyasla 5,39 milyar NTD (191,75 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk üç ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %26 artışla 97,82 milyar NTD (3,48 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,38 milyar NTD zarara kıyasla 12,49 milyar NTD (444,33 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.