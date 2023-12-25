Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %19,3 yükseldi

Pazartesi, 25 Aralık 2023 10:31:48 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %19,3 artış göstererek 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk on bir ayında ABD yıllık %11,9 artışla 1,2 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %64,1 artışla 889.524 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Kasım ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %16,4 düşüş ve yıllık %14,7 artışla 269.268 mt seviyesine yükseldi.