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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %19,3 yükseldi

Pazartesi, 25 Aralık 2023 10:31:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’ın toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %19,3 artış göstererek 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk on bir ayında ABD yıllık %11,9 artışla 1,2 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.       

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %64,1 artışla 889.524 mt seviyesinde kaydedildi.       

Yalnızca Kasım ayında ülkenin hurda ithalatı aylık %16,4 düşüş ve yıllık %14,7 artışla 269.268 mt seviyesine yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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