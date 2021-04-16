Tata Steel’in madencilik birimi ferrokrom üretim kapasitesini iki katına çıkaracak

Cuma, 16 Nisan 2021 15:33:03 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel’in tamamına sahip olduğu madencilik şirketi Tata Steel Mining Limited (TSML), ferrokrom üretim kapasitesini ikiye katlayarak 900.000 mt seviyesine yükseltmeyi planlıyor.

Şirket söz konusu proje için yapılacak yatırımları açıklamamış olsa da, sektör analistleri, ferrokrom sektörü için genel olarak kabul gören kurallardan yola çıkarak yaklaşık 267 milyon $ yatırım yapılabileceğini belirtti.

Tata Steel’in hammadde birimi Başkan Yardımcı Sundara Raman, “Hindistan’daki ferrokrom üretim kapasitemizi artırmak ve iyi kalitede krom üretme gücümüzü geliştirmek için hem organik hem de inorganik yollara başvuracağız. Bu girişimin altında yatan fikir, krom üretiminde kromit cevherini en iyi şekilde kullanmak ve Hindistan ile dünya genelinde sayısı giderek artan paslanmaz çelik üreticisi müşterilere hizmet vermek,” şeklinde konuştu.

Tata Steel yetkilisi, söz konusu projenin TSML’yi ülkedeki en büyük ferrokrom üreticisi ve dünyadaki de en büyük beş ferrokrom üreticisinden biri yapacağını söyledi. Yetkili, şirketin kendi madenlerinde ürettiği krom cevherine değer katmaya odaklanmanın mantıklı olduğunu belirtti.

TSML, 2020 yılında ihaleler aracılığıyla Sukinda Kromit Madeni, Saruabil Kromit Madeni ve Kamarda Kromit Madeni’ni 50 yıllık kira sözleşmesiyle devraldı. Madenler şu anda yıllık 1,5 milyon mt’un üstünde kapasiteyle faaliyet gösteriyor.