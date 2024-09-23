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Tata Steel Kalinganagar tesisinde yeni yüksek fırınını devreye aldı

Pazartesi, 23 Eylül 2024 17:01:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Odisha'daki Kalinganagar tesisindeki yeni yüksek fırınında faaliyete başladı. 3,21 milyar $ yıllık yatırımla tesisin toplam kapasitesi 3 milyon mt'dan 8 milyon mt'a çıkmış oldu.

Kalinganagar'daki genişleme projesinin ikinci aşamasının tamamlanmasıyla, Tata Steel'in Odisha'daki tüm tesislerinin kapasitesi 14,6 milyon mt'a ulaştı. Jharkhand'daki Jamshedpur tesisinin yıllık üretim kapasitesi ise 11 milyon mt.

Yeni yüksek fırının 5.870 metreküplük hacmi ile ülkedeki en büyük yüksek fırın olduğu ifade edildi. Fırının açılışında konuşan Tata Steel CEO'su T V Narendran, "Kalinganagar'da Hindistan'ın en büyük yüksek fırınının faaliyete girmesi çelik sektörü için önemli bir gelişme. Yeni fırın kapasite, teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından yeni standartlar belirliyor," dedi.

Kalinganagar'daki genişleme projesinin ikinci aşaması bir pelet tesisi, bir kok tesisi ve bir soğuk haddeleme tesisi içeriyor. 


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Hindistan Hint Yarımadası 

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