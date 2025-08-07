Tata Steel, Kalinganagar tesisinde galvanizli rulo üretimine başladı

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, Odisha eyaletindeki Kalinganagar çelik tesisinde yeni devreye aldığı soğuk haddeleme hattında (CRM) galvanizli rulo üretimine başladığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre söz konusu hat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yüksek mukavemetli çelikler de dahil olmak üzere yüksek kalite, kaplamalı çelikler üretecek.

Ayrıca toplam 3 milyar $’lık yatırımla gerçekleştirilen kapasite artışı sayesinde tesisin yıllık üretim kapasitesinin 3 milyon mt’dan 8 milyon mt’a çıkarıldığı belirtildi