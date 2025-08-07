 |  Giriş 
Tata Steel, Kalinganagar tesisinde galvanizli rulo üretimine başladı

Perşembe, 07 Ağustos 2025 14:47:42 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, Odisha eyaletindeki Kalinganagar çelik tesisinde yeni devreye aldığı soğuk haddeleme hattında (CRM) galvanizli rulo üretimine başladığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre söz konusu hat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yüksek mukavemetli çelikler de dahil olmak üzere yüksek kalite, kaplamalı çelikler üretecek.

Ayrıca toplam 3 milyar $’lık yatırımla gerçekleştirilen kapasite artışı sayesinde tesisin yıllık üretim kapasitesinin 3 milyon mt’dan 8 milyon mt’a çıkarıldığı belirtildi


