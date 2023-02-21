Swiss Steel Group birçok dağıtım şirketini elden çıkarıyor

Salı, 21 Şubat 2023 10:03:37 (GMT+3) | İstanbul

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group birçok dağıtım şirketinin Fransa merkezli distribütör Jacquet Metals’e satışı için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Söz konusu satış 2022 yılında İsviçre çıkışlı olmayan çelik ürünleri satarak toplam 158 milyon € net gelir ve 12 milyon € AVFÖK elde eden Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Estonya ve Letonya’daki sağıtım şirketlerini kapsıyor.

Bu elden çıkarma işleminin Swiss Steel Group’un kendi ürünlerini sunacağı küresel bir dağıtım ağına odaklanan stratejik planı açısından önemli bir adım olduğu anlaşılıyor.