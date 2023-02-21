﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Swiss Steel Group birçok dağıtım şirketini elden çıkarıyor

Salı, 21 Şubat 2023 10:03:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group birçok dağıtım şirketinin Fransa merkezli distribütör Jacquet Metals’e satışı için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Söz konusu satış 2022 yılında İsviçre çıkışlı olmayan çelik ürünleri satarak toplam 158 milyon € net gelir ve 12 milyon € AVFÖK elde eden Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Estonya ve Letonya’daki sağıtım şirketlerini kapsıyor.

Bu elden çıkarma işleminin Swiss Steel Group’un kendi ürünlerini sunacağı küresel bir dağıtım ağına odaklanan stratejik planı açısından önemli bir adım olduğu anlaşılıyor.


Etiketler: İsviçre Avrupa Devralım 

Benzer Haber ve Analizler

Xstrata ve Glencore birleşme teklifine yönelik ek süre istedi

25 Eyl | Çelik Haberler

Glencore Xsrata devralım teklifini artırdı

07 Eyl | Çelik Haberler

Xstrata ve Glencore 90 milyar $ değerindeki birleşme konusunda anlaştı

07 Şub | Çelik Haberler

İsviçre merkezli ABB, Thomas & Betts’i 3,9 milyar $’a satın alacak

01 Şub | Çelik Haberler

Xstrata Coal, Cline Mining’den maden yatağı satın alıyor

07 Eki | Çelik Haberler

Xstrata Zinc Kanada’daki Hackett River ve Wishbone maden alanlarını satın aldı

04 Eki | Çelik Haberler

Cape Lambert, Lady Loretta projesinin Xstrata’ya satışını tamamladı

04 Nis | Çelik Haberler

Fransız Ecore Alman hurda üreticisi Schrott Wetzel’in %70’ini devralıyor

03 Mar | Çelik Haberler

Xstrata Kongo’daki Zanaga demir cevheri projesinde hisse devralıyor

10 Şub | Çelik Haberler

Ferrexpo deniz taşımacılığı şirketi Helogistics’i devralacak

15 Ara | Çelik Haberler