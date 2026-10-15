Swiss Steel bağlı kuruluşu Deutsche Edelstahlwerke'yi yeniden yapılandıracak, Hagen ve Krefeld tesislerini satmayı planlıyor

Swiss Steel Group, Almanya'daki bağlı kuruluşu Deutsche Edelstahlwerke'yi (DEW) yaklaşık iki yıl içerisinde yeniden yapılandırmayı planladığını duyurdu. Söz konusu plan kapsamında çelik üretiminin Witten tesisine kaydırılacağı, Siegen'deki çelik üretim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı ve Hagen ile Krefeld tesislerinin satışına yönelik çalışmaların yürütüleceği bildirildi.

DEW 2030 olarak adlandırılan yeniden yapılandırma programının daha kapsamlı olan SSG 2030 stratejisinin bir parçasını oluşturduğu ve vasıflı çeliğe yönelik talebin azalması, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve ithalat baskısının artması karşısında uzun vadeli rekabet gücünü iyileştirmeyi amaçladığı dile getirildi.

Avrupa uzun mamul piyasasının 2021 yılından bu yana önemli ölçüde daraldığına, özellikle otomotiv ve makine imalatı olmak üzere tüketim yapan başlıca sektörlerden gelen talebin zayıf kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Bu nedenle Deutsche Edelstahlwerke'nin üretim ağının daha yüksek kapasiteyle üretim yapabilecek şekilde tasarlandığı ancak kapasite kullanım oranlarının düşük olduğu belirtildi.

Aynı zamanda Deutsche Edelstahlwerke'nin 2022 yılından bu yana maliyetlerin düşürülmesine, operasyonlarda yapılan iyileştirmelere ve çalışan sayısının azaltılmasına rağmen faaliyetlerinden kâr elde edemediği aktarıldı. Mevcut üretim hacimlerinin sabit maliyetleri karşılamak ve dört tesisinin ihtiyaç duyduğu yatırımları finanse etmek için yetersiz olduğu paylaşıldı.

DEW'in ana vasıflı çelik üretim merkezi Witten olacak

Yeniden yapılandırma planı kapsamında Witten'in, Deutsche Edelstahlwerke'nin mühendislik çeliği, paslanmaz çelik ve takım çeliğini kapsayan ana vasıflı çelik üretim merkezi haline geleceği ifade edildi. Çelik üretiminin daha büyük bir bölümünün Witten'e kaydırılmasıyla elektrik ark ocağı ve döküm tesislerinin tam kapasiteye yakın çalıştırılmasının planlandığına dikkat çekildi. Ayrıca tesisin elektrik ark ocağı ve sürekli döküm faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik bazı yatırımlar planlandığı da aktarıldı. Witten'in sivil havacılık ve savunma gibi kâr marjı daha yüksek piyasalara hizmet vererek otomotiv sektörüne olan bağımlılığını azaltabileceği dile getirildi.

Aynı zamanda Siegen haddehanesinin Deutsche Edelstahlwerke'nin üretim ağının bir parçası olmaya devam edeceği ancak üretimin Witten'e kaydırılmasıyla tesisteki çelik üretim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Otomotiv sektöründeki talebin zayıflaması nedeniyle Hagen tesisinin satılması planlanıyor

Öte yandan piyasadaki yapısal zorluklar ve faaliyetlerin sürdürülmesi için gereken büyük ölçekli yatırımlar gerekçe gösterilerek Hagen tesisinin satılmasının planlandığı bildirildi. 2018-2025 döneminde Hagen'ın satış hacminin %50'den fazla azaldığı ve 2021 yılının Temmuz ayında yaşanan sel felaketinin ardından üretim hacminin önceki seviyelere ulaşamadığı ifade edildi. Tesisin müşterilerinin %70'inden fazlasının talebin önemli ölçüde zayıfladığı otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiğinin ve önümüzdeki aylarda alıcı bulunamaması halinde Hagen'deki faaliyetlerin sonlandırılmasının planlandığının altı çizildi.

Bununla birlikte Krefeld tesisinin satılmasına yönelik planların gerekçeleri arasında yüksek enerji ve üretim maliyetleri, yetersiz kapasite kullanım oranları ve yeniden yatırım yapılması için gereken yüksek tutarlar gösterildi. Satışa yönelik görüşmelerin başarısız olması halinde tesisteki faaliyetlerin sonlandırılmasının planlandığı ifade edildi.

Yeniden yapılandırma yaklaşık iki yılda tamamlanacak

Swiss Steel Group CEO'su Frank Koch, Deutsche Edelstahlwerke'nin faaliyetlerini kalıcı olarak daralan Avrupa çelik piyasasına uyarlamak ve uzun vadeli rekabet gücünü güvence altına almak için yeniden yapılandırmanın gerekli olduğuna dikkat çekti. Söz konusu değişikliklerin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki çalışanları ve yerel toplulukları önemli ölçüde etkileyeceğini de kabul etti.

Deutsche Edelstahlwerke'nin, çalışan temsilcileriyle sosyal önlemler konusunda görüşmeler yürütmeyi ve mümkün olan durumlarda çalışanların diğer tesislere transfer edilmesine yönelik seçenekleri değerlendirmeyi planladığı dile getirildi. Yeniden yapılandırmanın yaklaşık iki yıl boyunca aşamalı olarak uygulanacağı ve geçiş sürecinde ürün kalitesinin ve teslimat güvenilirliğinin korunması amacıyla üretim transferleri ve yatırımların koordineli şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.