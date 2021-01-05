Suudi Arabistan Katar’ın ambargosunu kaldıracak

Salı, 05 Ocak 2021 17:33:13 (GMT+3) | İstanbul

5 Ocak’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Körfez Ülkeleri Konseyi Liderler Zirvesi’nde, Suudi Arabistan Katar ile arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye yönelik ilk adımı attı.

Kuveyt Dış İşleri Bakanı Amhad Nasser Al Sabah arabulucu olarak, Riyad’ın Pazartesi gününden itibaren Suudi Arabistan’la Katar arasındaki hava, kara ve deniz sınırlarını açtığını açıkladı. Böylece, Katar üzerinde uzun yıllardır devam eden blokajı kaldırmaya yönelik bir adım atıldı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar’ı bölgedeki İslamcı grubu desteklemek ve İran’la yakın bir ilişkisi olmakla suçlayarak ülkeye karşı bir blokaj uyguladıkları için, ülkenin sınırları 2017 yılının ortasından beri kapalı. Tüm bunların yanı sıra, ambargo sonucu Körfez Bölgesi’ndeki çelik pazarı payını kaybetmesi Katar’ı tedarik yapmak için yeni rotalar bulmaya itmişti. Buna göre, son zamanlarda Asya ve özellikle Türkiye, Katar çıkışlı inşaat demiri ve kütük için alışılmadık ihracat rotaları oldu. Eğer blokaj kaldırılırsa, Katar yeniden Körfez Bölgesi’ne çelik sevkiyatı yapmaya başlayacak, ancak odağını daha kârlı satış rotalarında tutacak.