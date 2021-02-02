Stelco, Lake Erie tesisinde yeni pik demir döküm ünitesini faaliyete soktu

Salı, 02 Şubat 2021 11:56:43 (GMT+3) | San Diego

Stelco Holdings Inc., tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Stelco Inc. şirketinin Lake Erie tesisinde yıllık 1 milyon mt döküm kapasitesine sahip yeni pik demir döküm ünitesini başarılı bir şekilde faaliyete başlattığını açıkladı.

Şirket, Kuzey Amerika’da elektrik ark ocaklı üretimin büyümesiyle birlikte, demir ünitelerine yönelik talepte görülen artışın, mevcut çelik hurdası arzı üzerinde baskı oluşturarak elektrik ark ocaklı çelik üretiminde pik demirin değerini artırdığını belirtti.

Stelco’nun yeni pik demir döküm ünitesi, şirketin bu pazara girmesini sağlayacak ve pik demirden yarı mamule, sıcak saca, yüksek katma değerli soğuk haddelenmiş ve kaplamalı mamullere ve yüksek mukavemetli çeliğe kadar olan geniş ürün kataloğunu büyütecek.