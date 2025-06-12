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Stegra Brezilya’da demir cevheri briketleme tesisi inşa edecek

Perşembe, 12 Haziran 2025 10:26:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo

İsveçli Stegra, Brezilya’da demir cevheri briketleme tesisi kurmayı planladığını ve düşük karbon ayak izine sahip çelik üretimi için sürdürülebilir bir alternatif olan yeşil hidrojenin kullanılacağını açıkladı.

Şirket, düşük karbon salımına sebep olacak çelik üretimine yönelik ürün portföyünü genişletmek isteyen Brezilya merkezli demir cevheri madencisi Vale ile görüşmelere başladı.

Stegra’nın planları dahilinde Vale’nin yüksek kalite demir cevheri yeşil hidrojen ile işlenerek Avrupa ve Asya’daki çelik tesislerine satılacak.

Stegra, Brezilya’da yeşil hidrojen üretimine uygun geniş yenilenebilir ve maliyet açısından etkin enerji kaynakları bulunduğunu belirtti. Stegra yetkilisi Luiza Orre, Avrupalı çelik üreticilerinin tüm çelik üretim zincirini kendi sınırları içinde sürdürmeleri gerekmediğini, bu yüzden de yeşil hidrojenden üretilen ithal sıcak briketlenmiş demir kullanarak karbonsuzlaşma sürecini kolaylaştırabileceklerini ifade etti.

Brezilya’nın kuzeydoğusunda halihazırda birkaç yeşil hidrojen tesisi bulunuyor.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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