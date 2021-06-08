SteelOrbis 12. RWR Konferansı: Yüksek çelik fiyatları ile vergiler en çok endişe duyulan konular arasında

Salı, 08 Haziran 2021 11:52:20 (GMT+3) | San Diego

SteelOrbis’in dün Las Vegas’daki World of Concrete Fuarı sırasında sanal olarak gerçekleştirdiği 12. Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşin Konferansı’nda (RWR), ABD inşaat demiri ve filmaşin piyasaları hakkında çeşitli konular ele alındı.

En çok endişe duyulan konulardan biri, özellikle salgının etkilerinden toparlanma sürecinde yarattığı etkiyle birlikte 232. Madde vergileri olmaya devam ediyor. Söz konusu vergiler üç yıldır alınıyor olsa da, bunun kaldırılıp kaldırılmaması gerektiğine dair tartışma her zaman olduğu gibi canlı.

SteelOrbis İçerik Yöneticisi Katie Memmel, nihai mamul fiyatlarının geçtiğimiz yıl arttığını belirterek açılışı yaparken, daha sonra katılımcılara vergilerin çelik fiyatlarındaki artışta rolü olup olmadığını sordu.

Independent Steel Alliance Yetkili Müdürü Chris Casey, “Bu artışın en büyük sebebi arzdaki sıkıntılar,” dedi ve sac fiyatlarının üç kattan fazla artarken, uzun mamul fiyatlarının da daha düşük bir oranda arttığını ekledi. Casey, “Çelik fiyatları 232. Madde vergileri olmasaydı bu kadar çok artar mıydı? Kesinlikle hayır,” şeklinde konuştu.

Çelik İmalatçıları Birliği Başkanı Philip Bell, bu görüşe tam olarak katılmayarak çelik fiyatlarının birikmiş talep, yüksek hurda fiyatları ve ülkenin dirençli ekonomisi nedeniyle arttığını belirtti.

Bell, “Normalden fazla talep ve yüksek hurda fiyatları birleşince, çelik fiyatlarındaki artış mantıklı geliyor,” şeklinde konuştu.

Memmel daha sonra, çelik sektöründeki gruplar ile Birleşik Çelik İşçileri Sendikası tarafından ABD Başkanı Joe Biden’a gönderilen ve çelik ürünlerinden alınan vergilerin kaldırılmasının yerel çelik sektörüne zarar vereceğini belirten mektup konusuna değindi.

Memmel, “Bazıları çelik arzını artırmak adına vergilerin kaldırılmasını istiyor. Bu çelik arzındaki mevcut eksikliği kısmen iyileştirebilir çünkü ithal alımlar hep çelik fiyatlarını kontrol altında tutmanın bir yöntemi oldu. ABD’li üreticiler %80 kapasiteyle faaliyet gösterirken vergileri devam ettirmenin anlamı nedir?” sorusunu yöneltti.

Bell, “uzun bir süre %80’in üstünde olması gereken” ülke içi kapasite kullanım oranına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, McKinsey Group tarafından yakın zaman önce yapılan bir çalışmaya göre, en ideal oranın %85'e yakın olduğunun belirlendiğini ve kapasite kullanım oranının geçen hafta pandeminin başlangıcından beri ilk kez %81,5’e çıktığını söyledi. Bell, “Vergiler, piyasada şartları eşitledi,” dedi.

Diğer bir taraftan, Casey buna katılmadığını ve vergilerin uzun bir süredir uygulamada olduğu halde yüksek kapasite kullanım oranına ulaşılamama nedenini anlamadığını ekledi.

Casey konuya ilişkin, “232. Madde vergileri açıklandığında fiyatların artmayacağı söylenmişti. Ancak, üreticilerin, 232. Madde vergilerinden büyük fayda sağladığı, çelik tüketicilerinin ise bunun zorluğunu çektiği görülüyor. Çelik sektörü ne derecede vergilere bağımlı hale geldi?” yorumunda bulundu.

Casey ayrıca, yüksek çelik fiyatlarının ve arz sıkıntısının bağımsız imalatçılara zarar verdiğini dile getirdi. Casey sözlerine, “Çelik bulmakla ilgili ciddi sorunlar olduğunu duyuyorum. Çok fazla çelik bulunamadığı bir gerçek. Fiyat artışları imalatçıları da olumsuz etkiliyor çünkü imalatçılara, faturada gördükleri fiyattan alım yapacakları söyleniyor. Bununla birlikte, müşterilerine yalnızca fiyat garantisi değil, tedarik garantisi de vermeleri gerektiği için tedarik tarafında da zorluklar yaşıyorlar. Herhangi bir projeye teklif vermemeyi tercih eden veya çelik alıp alamayacaklarını bilmedikleri için tekliflerinden vazgeçen şirketler var. Üretim tesisleri ihtiyaç duyduğu çeliğe sahipken, bağımsız olanların geriye kalanları aldığına dair bir izlenim var. Bağımsız üreticiler için çetrefilli ve zor bir piyasa mevcut,” şeklinde devam etti.

Casey ve Bell, ABD’de çelik fiyatlarında bir noktada düzeltme yapılacağını ifade ederken, konferans sırasında yapılan ankete verilen cevaplar, yüksek çelik fiyatlarının bir süre devam etmesinin beklendiğine işaret ediyor. Katılımcıların yalnızca %5’i fiyatların üçüncü çeyrekte, %60’ı ise 2022 yılında gerileyeceğine yönelik oy kullandı.